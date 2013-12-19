В ПР считают, что позиции Украины в переговорах с ЕС усилились

15:02, 19 декабря 2013
Политика
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Украина очень интересна Европе, а после подписания соглашения с Россией позиции в переговорах с Европой усилились. 

Мы очень интересны Европе - депутат

Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Демидко.

"Мы очень интересны Европе, а после подписания соглашения с Россией наши позиции в переговорах с Европой усилились. Обратите внимание, какую вызвала Украина заинтересованность среди европейских и американских политиков.

Это понятно, ведь для них стало неожиданностью то, что мы можем иметь такие убедительные и твердые позиции в отстаивании национальных интересов", - заявил в комментарии народный депутат.

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