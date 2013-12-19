Янукович уверяет, что Киев продолжает переговоры с ЕС о либерализации визового режима

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью украинским СМИ.Он-лайн трансляцию интервью Президента смотрите на сайте УНИАН.

«Мы будем с нашими партнерами договариваться как можно быстрее решить вопрос либерализации визового режима для граждан Украины. Мы над этим вопрос работаем. Я думаю, что сейчас этот вопрос самый актуальный», - сказал Янукович.

Справка УНИАН. Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года представил Украине План действий по либерализации визового режима.

Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.

Эксперты называли возможным выполнение согласованного плана за 2-5 лет.

Украинская власть до сих пор не выполнила этот план.