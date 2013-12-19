В КГГА рассказали, чем выгодны договоренности Януковича и Путина для киевлян

Это договоренности о восстановлении серийного производства самолетов АН-124, о предоставлении кредита в 15 миллиардов долларов без требований сокращения социальных программ и пересмотра коммунальных тарифов, а также о снижении цены на импортируемый в Украину российский газ. Так прокомментировал итоги московской встречи на высшем уровне первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий Голубченко.

– Основу промышленного сектора Киева составляют предприятия авиационной промышленности и приборостроения. Это как раз те отрасли, где традиционно крепки кооперационные связи с Россией. Ослабление этих связей, торможение многих совместных проектов в последнее время грозили серьезными потерями не только для предприятий, но и для города в целом. Ведь речь идет о рабочих местах, выплате зарплат, отчислениях в бюджет. После визита Президента Виктора Януковича в Москву ситуация должна измениться к лучшему, – считает Анатолий Голубченко.

Больше всего надежд он связывает с договоренностями в области самолетостроения.

– Решение возобновить серийное производство АН-124 с украинскими двигателями дает нам очень хорошую перспективу, особенно учитывая масштабы этого проекта – планируется построить 80 самолетов, это беспрецедентные объемы. Достигнутые соглашения о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях решили и вопрос сохранения многих других предприятий, которые не одно десятилетие составляли славу Киева и сегодня являются крупнейшими работодателями столицы, – говорит первый зам главы КГГА.

Он также отмечает, что финансовая и газовая части договоренностей глав Украины и России важны как ресурс поддержания коммунальных тарифов в параметрах, которые не ударят по уровню жизни украинских семей, прежде всего с малыми доходами.

– Предоставляя Украине кредит в 15 миллиардов долларов, Россия, в отличие от МВФ, не требует в обязательном порядке повысить коммунальные тарифы для населения и заморозить социальные выплаты. Какие цифры будут в платежках у киевлян, должно зависеть только от нашей внутренней ситуации, а не от желаний международных финансовых организаций. Появились основания полагать, что мы сможем не только не сворачивать социальные программы, но и развивать их. А еще – подготовиться к качественным ремонтам покрытия наших дорог и придомовых территорий. Над этим работают профильные департаменты горадминистрации, готовящие проект бюджета столицы на 2014 год, – утверждает Анатолий Голубченко.

Он также акцентировал, что еще одним «важным итогом договоренностей, достигнутых двумя президентами, уже в ближайшее время станет повышение конкурентоспособности украинской экономики. Это крайне важно для того, чтоб Украина заняла достойное место на европейском рынке после подписания договора о евроассоциации».