Тягнибок не исключил, что после обеда Раду заблокируют

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Тягнибок заметил, что на совещании у председателя ВР Владимира Рыбака оппозиция выдвинула ряд требований, в частности о необходимости заслушивания информации генерального прокурора Украины Виктора Пшонки по поводу избиения мирных митингующих.

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В свою очередь лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко подчеркнул, что оппозиция настаивает на том, чтобы проект бюджета на 2014 год рассматривался в ВР по полной процедуре.

По его словам, рассмотрение проекта можно начать сегодня, а затем продолжить на будущей неделе согласно предусмотренной законодательством процедуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня заседание ВР началось, но был объявлен перерыв до 14.00.

18 декабря Тягнибок заявил, что оппозиция будет блокировать работу Верховной Рады, если парламентское большинство будет предпринимать попытки рассмотреть проект государственного бюджета на 2014 год.

В предыдущие дни оппозиция блокировала трибуну и президиум парламента, заседания ВР не проходили.