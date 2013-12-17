ЕСПЧ ужесточит требования для подачи жалоб с 1 января

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«С вступлением в силу с 1 января 2014 года новой редакции правила 47 Регламента Европейского суда по правам человека будут применяться более жесткие требования для подачи жалобы в Европейский суд», - говорится в сообщении.

Внесенные в Регламент Суда поправки, направленные на повышение эффективности его работы и ускорение рассмотрения жалоб, вводят два важных изменения, которые будут определять, будет ли заявление передано на рассмотрение Суда или отклонено без рассмотрения.

Первое изменение касается информации и документов, которые подаются в Европейский суд и дают ему возможность рассматривать заявления и осуществлять свою деятельность настолько эффективно, насколько это возможно.

«Следовательно, с 1 января 2014 года любое заявление, которое будет направляться в Суд, должно быть подготовлено в соответствии с требованиями формуляра (с предоставлением информации по делу в полном объеме по всем пунктам формуляра заявления) и сопровождаться копиями соответствующих подтверждающих документов. Все неполные жалобы (без всей информации, которая требуется по формуляру, и копий документов) не будут рассматриваться и будут отклонены Судом», - сообщили в пресс-службе.

Вторая поправка касается приостановления течения срока, на протяжении которого заявление должно быть подано в Суд, то есть на протяжении шести месяцев с даты принятия окончательного решения высшей судебной инстанцией на национальном уровне. На протяжении указанного срока должно быть подано заявление, отвечающее требованиям, изложенным в Правиле 47 Регламента Суда: заполненный надлежащим образом формуляр заявления и подтверждающие документы.

Предоставление неполного заявления не приведет к остановке течения указанного шестимесячного срока и это заявление подлежит отклонению, в отличие от того, что на сегодня можно на протяжении этих шести месяцев направить заявление, в котором кратко изложить обстоятельства дела, а уже потом, даже после завершения шестимесячного срока, отправить заполненный формуляр и копии документов.

Новый упрощенный формуляр заявления, а также список необходимых сопроводительных документов, в соответствии с новыми правилами, будут доступны на официальном веб-сайте Европейского суда (www.echr.coe.int) с 1 января 2014 года.

Полный текст поправок к Регламенту Европейского суда по правам человека будет опубликован после 1 января 2014 года на официальном веб-сайте Уполномоченного в разделе «Как обратиться в Европейский суд по правам человека».

Как сообщили ранее в Министерстве юстиции, среди перечня дел, выигранных Украиной в Европейском суде по правам человека в октябре – ноябре 2013 года, есть несколько тех, которые требовали от правительства выплаты существенных финансовых компенсаций, отмечается в сообщении.