Украина крупно сэкономила на решениях ЕСПЧ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Среди перечня дел, выигранных Украиной в Европейском суде по правам человека в октябре – ноябре 2013 года, есть несколько тех, которые требовали от правительства выплаты существенных финансовых компенсаций, отмечается в сообщении.

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В качестве примера приводится дело в отношении французской компании «Fransov S.A.S против Украины», которая требовала выплату компенсации в размере более 1 млн. долларов США.

Еще одно дело - «Драгун против Украины», в которой заявитель - гражданин Беларуси – требовал от Украины выплатить компенсацию в размере более 8 млн. евро.

Есть ряд других заметных дел, по которым Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Украины.

Это - дело «Бандалетов против Украины», в котором Европейский суд признал отсутствие нарушения со стороны Украины относительно жалоб заявителя на нарушение права на справедливое рассмотрение его дела и право на свободный выбор защитника.

21 ноября 2013 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Путистин против Украины», в котором признал отсутствие со стороны Украины нарушений прав заявителя, гарантированных статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.