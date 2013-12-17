Митингующие с Евромайдана пикетируют офис Клюева

Митингующие с Евромайдана пикетируют офис секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрея Клюева на улице Резницкой, 3.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете принимает участие несколько сотен людей.

Они принесли деревянную клетку, на которой написано: “Клюева в клетку”. По мнению участников пикета, именно Клюев причастен к разгону Евромайдана. Митингующие держат в руках флаги Украины, партии “УДАР”, а также Демократического альянса. Участники акции ведут себя мирно. Попасть внутрь офиса на Резницкой они не пытались. Один из активистов, который привел людей на пикет, призвал их не только стоять на Майдане, а каждый день ходить в различные государственные учреждения, чтобы выражать свой протест. Он также предложил возле каждого учреждения устанавливать елки.

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Сейчас участники акции, после непродолжительного митинга под офисом Клюева, двинулись в направлении Генпрокуратуры. Однако там они не останавливаются, поскольку, как отметил один из участников митинга, они постояли там некоторое время перед тем, как идти к офису Клюева.

Руководитель колонны призывает людей снова возвращаться на Майдан и продолжить акцию протеста. Люди организованно выполняют указания и сейчас покидают улицу Резницкую.

В то же время возле центрального входа Генпрокуратуры собралось около 40 правоохранителей и перекрыли таким образом центральный вход.