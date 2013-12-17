Оппозиция готова пойти на компромисс - регионал

"Мне кажется оппозиция готова пойти на компромисс. В том числе и о досрочных выборах. Я не почувствовал, что это ультимативное их предложение. Я не почувствовал, что они не готовы к диалогу в целом", - сказал Мирошниченко в комментарии Gazeta.ua.

Он отметил, что круглый стол дал надежду на выход из социально-политического кризиса.

"Тональность не была радикальной, она не была такой ультимативной. Она звучала в формате предложения к диалогу и готовность слушать другую сторону. Не вижу препятствий, которые бы позволили нам выйти на какой-то компромисс. Фактически все участники и в том числе оппозиция и представители власти говорили о необходимости ведения диалога. О поиске общественного консенсуса, о готовности обсуждения всех экономических вопросов и социальных вопросов, связанных с евроинтеграцией в формате, как круглого стола так и в формате парламентской дискуссии", - рассказал Мирошниченко.

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Дискутивним вопросом между оппозицией и властью он назвал вопрос отставки правительства.

"Президент высказался об ответственности правительства. Он может делать выводы только после того, как будет дана оценка деятельности, как премьер-министра так и других министров. Пока говорить об отставке преждевременно, по мнению президента. И наказывать надо тех, кто действительно виноват, а не только потому что есть определенное требование оппозиции", - отметил представитель президента.

На вопрос журналиста, на какие компромиссы готова пойти власть, Мирошниченко ответил: "Президент очертил свои позиции. Он готов рассмотреть вопросы связанные по расследованию событий, имевших место в ночь с 30 на 1 декабря. Он дал соответствующее поручение, уже обратился к прокуратуре.... Президент готов делать шаги, направленные на обеспечение безопасности Украины от потенциальных опасностей, которые связаны с деятельностью того или иного должностного лица, если оно не защищает национальные интересы. Но вместе с тем, наказывать людей, которые добросовестно работают он не склонен".

"Регионал" назвал круглый стол первой общей победой власти, оппозиции и общественности.

"Сам факт того, что круглый стол состоялся уже дает надежду на выход из этого кризиса, которая сложилась у нас в стране. Цель этого круглого стола заключалась в том, чтобы услышать друг друга и сформулировать пути выхода из этого кризиса", - рассказал Мирошниченко.