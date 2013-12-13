В оппозиции назвали круглый стол "декларативным"

Об этом после завершения круглого стола с участием представителей общественности, политических сил, экс-президентов Украины и действующего Президента Виктора Януковича заявил лидер УДАРа Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа.

«Мы услышали только лозунги, призывы и декларации. Сегодня от многих участников, не только представителей оппозиции, раздавались одинаковые требования, но мы от присутствовавшего Президента не услышали ни о том, что отпустят задержанных, ни о том, что накажут виновных в жестоком избиении студентов, а об отставке правительства они вообще не собирались говорить, - подчеркнул Кличко. – Здесь были от власти профессионалы в заговаривании проблем. Общие вещи рассказали и никаких путей к урегулированию политического кризиса».

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Отвечая на вопрос журналистов, как он относится к словам Президента о моратории на применение силы, Кличко ответил: «Мораторий? А что делают в Киеве стянутые со всей Украины «Беркут», внутренние войска, ППС и ГАИ? Поэтому веры в слова Президента как-то нет».

Он также подчеркнул, что если бы Президент действительно был настроен на конструктивный диалог и поиск выхода из кризиса, он мог бы сегодня освободить задержанных, и на круглом столе отправить правительство в отставку. «Мы сегодня приходили предупредить Президента о его ответственности, если будет применена сила к людям на Майдане, и озвучить ему лично требования людей. Мы возвращаемся на Майдан и продолжаем давить на власть. Я призываю выходить всех, кто не хочет жить в диктаторской стране», - подчеркнул Кличко.