Коммунисты из Полтавской области собрали 10 тыс грн на восстановление памятника Ленину в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил

Он отметил, что секретари обкома сдали по 300 грн, районные - по 100 грн, а головы первичек - кто сколько мог.

“Сдают не только коммунисты, но и беспартийные. Сейчас могу сказать, что собрали уже 10 тыс. грн. Но сбор денег не прекращается», - сказал А. Масенко.

«Я считаю, что этот «шабаш», который сейчас происходит в Украине, допустила действующая власть своим бездействием. От Президента нужны сейчас решительные действия, направленные на подавление этих волнений. А что же силовики - с одной стороны, они недавно превысили свои полномочия, а с другой - надо успокоить людей. Поэтому, из-за давления общественности милиция и боится действовать - у того же памятника Ленину в Киеве были правоохранители, но не остановили разрушителей», - сказал Масенко.

Мэр Кременчуга Олег Бабаев на брифинге для СМИ также заступился за памятник Владимиру Ленину. На предложения некоторых кременчужан, озвученные днями на митинге в поддержку Евромайдана, снести памятник В.Ленину на площади Победы в Кременчуге, мэр ответил: «Я категорически против и не позволю этого сделать!».

Как сообщал УНИАН, 8 декабря, группа лиц в масках снесла памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. После этого митингующие уничтожили памятник с помощью кувалд.

Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил Радио «Свобода» что такие действия являются составляющей «мировоззренческой позиции» членов ВО «Свобода».

При этом народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Шевченко отметил, что снос памятника не был санкционирован Евромайданом.

В милиции сообщили, что по факту сноса памятника Ленину в Киеве открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса ч.1 ст.294 (массовые беспорядки).

Глава Компартии Украины Петр Симоненко заявил, что позже памятник будет восстановлен.

Как известно, гранитный Ленин на Бессарабской площади был установлен в декабре 1946 года. На скульптуру размером 3,45 метров пошло почти семь тонн кварцита из Карелии. Из такого же материала строили Мавзолей в Москве.