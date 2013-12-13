Янукович пригласил оппозицию в Верховную Раду

17:14, 13 декабря 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович призвал оппозицию использовать Верховную Раду как площадку для переговоров с целью поиска путей выхода из сложившегося политического кризиса и доработки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Янукович призвал оппозицию использовать Верховную Раду как площадку для переговоров с целью поиска путей выхода из кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общенационального круглого стола.

«Я обращаюсь к присутствующим здесь народным депутатам, к Вам, Владимир Васильевич (Рыбак - УНИАН), к лидерам оппозиции. Давайте мы вместе прозрачно в зале Верховной Рады рассмотрим этот вопрос (доработку Соглашения об ассоциации - УНИАН). Возьмем две группы, два сектора экономики - сельское хозяйство, которое наиболее уязвимое, и возьмем машиностроение», - предложил Президент.

Янукович считает необходимым пригласить товаропроизводителей, правительство и вести переговоры столько времени, сколько необходимо. «И тогда сделаем выводы, когда послушаем всех», - сказал он.

Президент подчеркнул, что доработка Соглашения об ассоциации путем переговоров позволит выйти из сложившегося политического кризиса. Но, по словам Януковича, искать компромисс нужно исключительно путем всестороннего диалога.

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