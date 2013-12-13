Ющенко: Для выхода из кризиса Украине нужно подписать Соглашение с ЕС до Нового года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ющенко заявил во время общенационального «круглого стола».

По словам Ющенко, решение о выходе из кризиса необходимо принимать быстро. Во-первых, как отметил экс-президент, необходима «демилитаризация» политического процесса.

«Во-первых, необходимо демилитаризация политического процесса и Майдана. Это понижает уровень доверия сторон. Нужно начинать с того, что собственно привело нас к политическому кризису. Принять политическое решение о подписании Соглашения об ассоциации. Это соглашение должно быть подписано до Нового года... Во-вторых, нужно освободить арестованных. Это настолько очевидно, что не надо комментировать. В-третьих, необходимо исключить насилие и наказать виновных (в событиях 30 ноября — УНИАН)», - считает Ющенко.

Кроме того, по его мнению, необходимо разблокировать административные здания и оправить в отставку правительство.