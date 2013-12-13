Онлайн-трансляция круглого стола "Объединим Украину"
15:31, 13 декабря 2013Политика
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Сегодня с 14.00 проходит заседание Общенационального круглого стола "Объединим Украину".
На заседании под председательством первого президента Украины Леонида Кравчука присутствовали президент Виктор Янукович, экс-президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко, премьер-министр Николай Азаров, спикер Владимир Рыбак и лидеры оппозиционных сил - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.
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