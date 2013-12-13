На Европейской площади Киева ночью коммунальщики внезапно начали убирать снег

В Киеве на Европейской площади возле "Украинского дома" ночью работники коммунальных служб внезапно начали уборку снега.

Как передает корреспондент УНИАН, на площадь подтянуты более десятка единиц специальной техники, в том числе самосвалы, автозагрузчики, грейдеры.

Все действия коммунальщиков происходили под надзором сотрудников милиции.

На утро на Европейскую площадь завезли металлические конструкции для монтирования сцены.

Между тем на Майдане Незалежности продолжается акция протеста, в которой принимает участие несколько тысяч человек. Митингующие, как всегда в последние дни, осуществляют контроль за проходом людей к палаточному городку, чтобы сделать невозможным попадание на его территорию провокаторов и сомнительных лиц. Нарушений общественного порядка нет.

Как сообщали СМИ, 14-15 декабря представители провластных сил намерены привезти в Киев из регионов людей в поддержку действий действующего Президента и правительства.