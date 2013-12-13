Коммунальщики огородили Украинский дом железным забором

Как передает корреспондент УНИАН, на площадь подтянуто более десятка специальной техники, включая самосвалы, автозагрузчики, грейдеры.

Все действия коммунальщиков происходят за присутствием небольшого количества сотрудников милиции. Закончив убирать коммунальщики оградили Украинский Дом железным забором, который охраняет незначительное количество правоохранителей.

Між тим на Майдані Незалежності продовжується акція протесту, в якій бере участь кілька тисяч осіб. Мітингувальники, як завжди в останні дні, здійснюють котроль за проходом людей до наметого містечка, щоб унеможливити потрапляння на його територію провокаторів та сумнівних осіб. Порушень громадського порідяку немає.

Как сообщали СМИ, 14-15 декабря представители провластных сил намерены привезти в Киев из регионов людей в поддержку действий действующего Президента и правительства.