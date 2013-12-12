В Белом доме призвали украинскую власть "прислушаться к голосу народа"

Об этом во время брифинга для прессы в Белом Доме сказал заместитель пресс-секретаря Джош Эрнест, сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США.

“Реакция украинского правительства на мирные протесты в течение последних двух недель была абсолютно неприемлемой и трудно понять, почему они решили идти против собственного народа, неоднократно применяя силу, а не принимать участие в реальном диалоге с оппозицией. Права на мирный протест и собрания должны уважаться. Такое насилие, которое мы увидели на улицах Киева, недопустимо в демократическом государстве”, - сказал он.

По теме: "Вышеградская четверка" призвала украинцев воздержаться от насилия

По словам Эрнеста, в Белом доме также очень обеспокоены достоверными сообщениями о нападениях, совершенных службой безопасности на офисы оппозиционных партий и офисы средств массовой информации в последние несколько дней.

“Политические репрессии – это не тот способ, которым нужно отвечать на законные претензии украинского народа. Вице-президент США Байден призвал Президента Януковича в телефонном разговоре в этот понедельник избегать насилия и немедленно принять меры по снижению напряжения. Очевидно, что он этого не сделал. Именно сейчас тот момент для Президента Януковича, чтобы удовлетворить надежды украинского народа или разочаровать их. Давно наступило время для руководства Украине прислушиваться к голосам собственного народа и возобновить путь продвижения к европейской интеграции и экономическому здоровью. Справедливости ради нужно отметить, что линии коммуникации между нашей администрацией и руководством Украины остаются открытыми”, - отметил он.

Эрнест также выразил надежду, что украинское правительство выберет путь, который отражает волю украинского народа и предоставляет возможность для примирения и возобновления.

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста граждан продолжаются в Украине с 21 ноября, когда правительство Николая Азарова решило приостановить процесс евроассоциации Украины. Особенно они усилились после жестокого разгона спецназом Евромайдана в ночь на 30 ноября.

В Киеве 1 и 8 декабря прошли митинги, в которых приняли участие сотни тысяч граждан, на Майдане Незалежности был установлен палаточный городок. В ночь на 11 декабря тысячи солдат спецназа и внутренних войск начали штурм баррикад, установленных вокруг Майдана Незалежности. Однако Майдан выстоял.