"Вышеградская четверка" призвала украинцев воздержаться от насилия

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении министров, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Мы решительно повторяем, что использование силы, особенно властью против мирных демонстрантов, является недопустимым, и мы призываем все стороны воздержаться от насилия", - говорится в документе.

Руководители дипломатических ведомств также призвали украинскую власть провести расследование и привлечь к ответственности ответственных за грубое обращение с демонстрантами за европейскую интеграцию Украины и отпустить все задержанных.

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"Вышеградские страны убеждены, что в интересах, как власти, так и оппозиции - удержать стабильность и работать ради скорейшего мирного урегулирования кризиса", - отметили они.

Министры призвали власть, оппозицию и представителей неправительственного сектора найти компромисс через диалог, а Евросоюз - стать посредником в переговорах.

Они заявили о поддержке усилий Верховного комиссара ЕС Кэтрин Эштон, которая в Киеве проводила переговоры, направленные на урегулирование конфликта.

В заявлении также подтверждается позиция, озвучиваемая ранее европейскими чиновниками о том, что Евросоюз и в дальнейшем готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной сразу, как украинская власть будет готова к этому.