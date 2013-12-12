Суд выпустил из СИЗО троих задержанных под Кабмином 24 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, под личное обязательство выпустили из следственного изолятора Валерия Радченко, задержанного 24 ноября на улице Грушевского возле Кабинета министров.

Кроме того, суд отправил под домашний арест Виталия Благодатного, который также был задержан 24 ноября в ходе столкновений с милицией под Домом правительства.

Также суд Киева освободил под домашний арест активиста «Свободы» Олега Матяша, задержанного во время акции протеста 24 ноября возле Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, Матяшу запрещено покидать место жительства с 20.00 до 7.00.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин решил приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

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В тот же день по всей Украине начались массовые акции протеста с требованиями подписать Соглашение об ассоциации.

24 ноября на Евромайдан в Киеве вышли около 100 тыс. человек. У Дома правительства произошли столкновения между участниками акции и правоохранителями. Был применен слезоточивый газ.

27 ноября Печерский районный суд Киева приговорил сроком на 60 суток Матяша со Львовщины, который принимал участие в акции.