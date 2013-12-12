Около трех тысяч человек пикетируют Генпрокуратуру, требуя прекратить репрессии против активистов
Около трех тысяч человек пикетируют Генеральную прокуратуру Украины с требованиями прекратить репрессии против участников акции гражданского протеста
Около трех тысяч человек пикетируют Генеральную прокуратуру Украины с требованиями прекратить репрессии против участников акции гражданского протеста.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат государственные флаги, флаги партии “УДАР” и красно-черные флаги.
У входа в здание Генпрокуратуры стоит автомобиль со звукоусилительной техникой, рядом с которым выступают общественные деятели и бывшие правоохранители.
Митингующие выкрикивают: “Банду долой!”, “До конца!”, “Вместе к победе!”.
Вход в ГПУ окружил кордон милиции.
По теме: Активисты Евромайдана устраивают ночное дежурство у здания Генпрокуратуры
Акция проходит мирно.
Как сообщал УНИАН, с 4 декабря активисты Евромайдана начали пикетирование МВД и ГПУ в знак протеста против осуждения на два месяца 13 активистов Евромайдана, а также с требованиями наказать виновных в разгоне акции 30 ноября в Киеве.
8 декабря Окружной административный суд Киева запретил пикетировать Генеральную прокуратуру в период до 7 января 2014 года.
9 декабря столичная милиция начала досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность работников Генеральной прокуратуры со стороны отдельных участников массовых мероприятий.