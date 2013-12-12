Азаров надеется, что депутаты прекратят блокировать работу Верховной Рады

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что на следующей неделе народные депутаты не будут блокировать работу Верховной Рады и законодательный орган начнет нормальную работу в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Оргкомитета по подготовке спортсменов к участию в Олимпийских играх, мировых и европейских чемпионатах.

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«Надеюсь, что они (депутаты - УНИАН), наконец, прекратят блокирование нашего высшего законодательного органа и приступят к нормальной работе», - сказал Азаров.

Премьер отметил, что наилучшим для депутатов в вопросе защиты людей является их участие в законодательной работе.