Оппозиция продолжает блокировать Раду

Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны и президиума находится около 25 депутатов.

На президиуме парламента, как и накануне, висит Государственный Флаг Украины.

В сессионном зале находятся депутаты из разных фракций.

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Как сообщал УНИАН, 4 декабря лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать работу ВР до выполнения властью ключевых требований: отставка правительства, прекращение политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и 9 осужденных активистов Евромайдана, которые были задержаны после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.