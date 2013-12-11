Азаров: Майдан - далеко не вся Украина, митинги не могут управлять страной

Премьер-министр Украины Николай Азаров советует оппозиции оставить «романтические иллюзии» и, вместо концертов на Майдане, готовить предвыборные программы и планы решения экономических проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«Со всем искренним уважением к людям, которые мирно выражают свою позицию на Майдане, нельзя не осознавать, что они - далеко не вся Украина. Аксиомой является то, что митинги не могут управлять государством. Когда большевики в прошлом веке применили такой способ управления, это, как известно, плохо закончилось», - сказал премьер.

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Он подчеркнул, что «главный инструмент демократии - не митинг с концертами, а выборы».

«Все политические силы, которые действительно придерживаются демократических ценностей, должны этот принцип оберегать и поддерживать. И готовиться к следующим выборам, разрабатывая политические программы и конструктивный повестку дня для страны: как скачать работу на наших предприятиях, сохранить рабочие места, как найти средства для модернизации экономики в соответствии с европейскими техническими нормами, как создать лучшие условия для ассоциации с Евросоюзом?.. На все эти вопросы Майдан ответ не может дать», - пояснил Азаров.

По его словам, без решения «таких болезненных вопросов желать быть частью Европы - не более, чем романтические иллюзии».