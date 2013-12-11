Турчинов заявляет, что сегодня ночью возможна новая атака на Майдан
Народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов отмечает, что сегодня ночью возможна новая атака спецподразделений на Майдан Незалежности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.
“Мы не исключаем, что опять сегодня ночью может быть повторена атака или агрессия против Майдана. Потому что кроме штыков и дубинок у действующего Президента поддержки другой нет. Диалога другого он с народом не понимает”, - сказал Турчинов.
Он также прибавил, что в настоящее время на Майдане укрепляют баррикады, пострадавшие от ночного штурма. Также происходит структуризация митингующих, которые способны защищать Майдан.
Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Турчинов отметил, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пытается передавать от себя сообщения и полностью поддерживает Майдан.