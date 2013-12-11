Турчинов заявляет, что сегодня ночью возможна новая атака на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“Мы не исключаем, что опять сегодня ночью может быть повторена атака или агрессия против Майдана. Потому что кроме штыков и дубинок у действующего Президента поддержки другой нет. Диалога другого он с народом не понимает”, - сказал Турчинов.

Он также прибавил, что в настоящее время на Майдане укрепляют баррикады, пострадавшие от ночного штурма. Также происходит структуризация митингующих, которые способны защищать Майдан.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Турчинов отметил, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пытается передавать от себя сообщения и полностью поддерживает Майдан.