Сегодня можно наблюдать солнечное затмение

Сегодня, 29 марта, жители Земли смогут наблюдать солнечное затмение. Оно начнется в 11:35 по киевскому времени на крайнем востоке Бразилии.

Затем лунная тень пересечет Атлантику и вступит на Африканский континент на севере Гвинейского залива. После этого она преодолеет Средиземное море и Турцию, где затмение будет видно лучше всего. Лунная тень покинет землю в 14:47 по киевскому времени недалеко от Иркутска.

В течение нескольких часов Луна будет находиться между Солнцем и Землей и загородит собой свет. Если в момент затмения смотреть на Землю из космоса, то по поверхности планеты будет "бежать" черное пятно.

В Киеве затмение можно будет наблюдать с 12.58 до 15.00. Своего пика оно достигнет в 14:06.

Нынешнее затмение неполное: во время его максимальной стадии Солнце будет закрыто над Киевом на 70 процентов, над Донецкой областью - на 84%, над Луганской областью – на 85%, а наибольший показатель будет над Крымом - 87 процентов.

Наблюдать это редкое явление природы рекомендуется через закопченное или сварочное стекло, специальные темные очки или мягкий диск, вынутый из дискеты. Впрочем, во многих регионах Украины синоптики прогнозируют сплошную облачность. В любом случае, о максимуме затмения будут свидетельствовать значительное снижение освещенности (наступят сумерки), снижение температуры на два-три градуса, возможны порывы ветра.

Одним из лучших мест для наблюдения за редким природным феноменом станет возвышенность Хадба ас-Саллум вблизи египетского городка Эс-Саллум на ливийской границе. Здесь уже разбиты большие шатры для гостей. Наблюдать за затмением сюда прибыли свыше 500 ученых из 205 стран мира, в том числе трое лауреатов Нобелевской премии.

Российские медики утверждают, что затмение не должно сказаться на самочувствии людей, а вот некоторые животные могут вести себя беспокойно и даже агрессивно.

В тоже время некоторые астрологи считают, что солнечные затмения оказывают большое влияние на людей. Считается, что затемнения приносят не просто отрицательные, но и фатальные события.

Астрологи советуют в день затмения не путешествовать, обнаруживать осторожность во всех делах, не рисковать, не начинать новых дел, не подписывать важных документов и ни в коем случае не употреблять алкоголя. Также не следует брать кредиты и давать деньги в долг.

Кроме того, Институт земного магнетизма и распространения радиоволн предупреждает, что во время солнечного затмения может ухудшиться сотовая и радиосвязь, поскольку в это время «в ионосфере происходят изменения, которые затрудняют прохождение радиоволн».

По материалам Корреспондента и других СМИ