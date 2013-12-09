Бойцы спецподразделений отказались рассказать, кто приказал штурмовать офис «Батькивщины»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, как говорится в сообщении, в 19.10 в офис прибыли депутаты из фракции «Батькивщина» Петренко и Пышный. На их обращение и попытки выяснить у руководителей штурма их фамилии депутаты не получили никакого ответа.

По данным пресс-службы, «беркутовцев» было около 100 чел., они приехали на 4-х автобусах. Они были в черной одежде, в масках и с автоматами.

Заблокированные работники офиса партии «Батькивщина» несколько раз вызывали милицию, но на протяжении полутора часа никто не приехал.

«Беркутовцы» загрузили серверы и уехали, отмечается в сообщении.

«Никаких документов, никакой информации о том, кто дал приказ штурмовать партийный офис, народные депутаты не получили», - подчеркнули в пресс-службе.

По словам депутата Петренко, фактически произошло разбойное нападение на помещения партии «Батькивщины», где находятся 90 общественных приемных.

Он отметил, что работники «Беркута» не назвали никаких фамилий.

«Они не представлялись и в грубой форме один из сотрудников «Беркута» сказал, что он плохо видит и не может прочитать, что написано в удостоверении», - сообщил Петренко.

Как отметил депутат, совершено несколько уголовных преступлений: «разбойное нападение под прикрытием силовиков и препятствование деятельности народных депутатов».

«Будем устанавливать, что именно незаконно украдено и что могло быть подброшено в виде провокации», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба «Батькивщины» около 17.40 заявила, что в эти минуты офис партии штурмует милиция вместе со спецподразделением ”Беркут”.

По данным пресс-службы, бойцы ”Беркута” вооруженные автоматами.

В то же время в милиции отрицали, что они штурмуют офис “Батькивщины” в Киеве. “Милиция не принимает никаких мер, в том числе силовых, чтобы попасть на территорию штаба ВО “Батькивщина” на улице Туровской в Киеве”, - отметили в столичной милиции.

В СБУ также заявили, что “каких-либо мероприятий наши работники на улице Туровской сегодня не проводили”.