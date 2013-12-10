Янукович уточнил, кого из задержанных активистов Евромайдана должны освободить сегодня
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что сегодня некоторые задержанные во время массовых акций активисты будут освобождены
Об этом он заявил во время встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященной обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.
«На сегодняшний день люди, которые принимали участие со стороны правоохранительных органов, говорят одно: что на них нападали, что они защищались, потом превысили свои полномочия. Те, кто нападал, говорят свое. И в этом нужно обязательно разобраться. Но виновные и с одной, и с другой стороны. С одной стороны – стороны правоохранителей - уже некоторые должностные лица отстранены от работы на время следствия. Со стороны митингующих – задержаны решениями судов», - отметил Янукович.
По теме: Янукович обещает освободить арестованных после событий 1 декабря - Кравчук
Он сообщил, что вчера вечером имел разговор с генеральным прокурором Виктором Пшонкой, и в случаях, «где нет грубых правонарушений», попросил его освободить задержанных.
«Я обратился с просьбой найти возможность там, где нет таких жестких нарушений, и освободить часть людей, которые, условно говоря, не имели грубых правонарушений. И я думаю, что сегодня этот вопрос будет решен. Мне трудно сказать, сколько людей будет освобождено, но такие люди будут освобождены, те, у кого есть маленькие дети, молодые семьи, и так далее. Все будет учтено, и обязательно это будет сделано», - сказал Янукович.
Телетрансляцию записи встречи осуществляет Первый национальный канал.