Митингующие стали плотными рядами у изгороди Майдана со стороны отеля "Казацкий"
13:21, 09 декабря 2013Политика
10530 0
Мужчины - участники митинга на Майдане Незалежности в Киеве стали плотными рядами возле баррикад Майдана со стороны отеля “Казацкий”.
Беркут наступает
Как передает корреспондент УНИАН, очевидно, они готовятся к возможному штурму спецподразделениями милиции в связи с информацией об их скоплении вблизи Майдана.
Женщин, которые находятся перед Домом профсоюзов, призывают пройти внутрь.
Некоторые мужчины держат в руках дубинки.
Напомним, в центр Киева стягиваются машины с правоохранителями, автомобили «скорой помощи» и тяжелая снегоуборочная техника.
Транспортные средства, полностью набитые солдатами внутренних войск в полной экипировке, перегородили улицу Крещатик (со стороны Европейской площади) в 150 метрах от баррикад на Майдане Незалежности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter