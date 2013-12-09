Митингующие стали плотными рядами у изгороди Майдана со стороны отеля "Казацкий"

13:21, 09 декабря 2013
Политика
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Мужчины - участники митинга на Майдане Незалежности в Киеве стали плотными рядами возле баррикад Майдана со стороны отеля “Казацкий”.

Беркут наступает

Как передает корреспондент УНИАН, очевидно, они готовятся к возможному штурму спецподразделениями милиции в связи с информацией об их скоплении вблизи Майдана.

Женщин, которые находятся перед Домом профсоюзов, призывают пройти внутрь.

Некоторые мужчины держат в руках дубинки.

Напомним, в центр Киева стягиваются машины с правоохранителями, автомобили «скорой помощи» и тяжелая снегоуборочная техника.

Транспортные средства, полностью набитые солдатами внутренних войск в полной экипировке, перегородили улицу Крещатик (со стороны Европейской площади) в 150 метрах от баррикад на Майдане Незалежности.

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