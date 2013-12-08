Кличко обосновал законность "оккупации" помещений КГГА и Дома профсоюзов

Об этом заявил лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко в письме-обращении к директору Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Янезу Ленарчичу.

«Мы высоко ценим роль БДИПЧ в продвижении демократических норм и стандартов в ходе выборов, которые происходили в Украине. Зная это, мы были очень удивлены и разочарованы вашим заявлением, распространенным информационным агентством УНИАН. В нем вы назвали требование власти «освободить общественные здания, захваченные протестующими», «абсолютно законными», - отметил Кличко в обращении к Ленарчичу.

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Лидер «УДАРа» отметил, что протестующие занимают лишь два общественных здания: Дом профсоюзов и здание Киевской государственной администрации.

«Комитет Национального Сопротивления использует Дом профсоюзов временно на основании договора аренды, заключенного с владельцами. Здание КГГА находится в муниципальной собственности, а это значит, что оно принадлежит общине Киева, которая может использовать его, когда это необходимо. В данном случае, члены сообщества, которые принимают участие в демонстрациях, используют его, чтобы согреться и отдохнуть», - заметил Кличко, добавив, что протестующие внутри здания не мешают должностным лицам Киевской администрации выполнять служебные обязанности.

«Вы смогли бы сами это увидеть, если бы посетили здание Киевской городской государственной администрации. Вы также могли бы получить разъяснения относительно законности наших действий, если бы обратились к представителям Комитета Национального Сопротивления», - обратился лидер «УДАРа» к Ленарчичу.

Кличко добавил, что, несмотря на сложные погодные условия, миллионы украинцев собрались в разных частях страны на защиту своего европейского выбора, демократических ценностей и стандартов, против их нарушений и ограничений.

«Мы надеемся, что мы можем рассчитывать на дальнейшую солидарность демократических сил в Европе, в том числе БДИПЧ», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ назвал законным требование украинской власти к протестующим освободить здание Киевской горгосадминистрации.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 6 декабря.

По его словам, здание КГГА предназначено для конкретной цели. «Это место не предназначено непосредственно для осуществления свободы собраний», - сказал Ленарчич.

Он заметил, что в городе, в частности на Майдане Незалежности, достаточно места для осуществления свободы собраний.

«Поэтому требования власти освободить здания, предназначенные для каких-то других применений, по моему мнению, являются абсолютно легитимными. Такое требование власти полностью соответствует понятию о приемлемых ограничениях свободы собраний», - сказал Ленарчич.