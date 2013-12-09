За снос памятника Ленину еще никого не задержали

В Шевченковском райуправлении ГУ МВД в Киеве заявляют, что милиция не задерживала активистов за снос памятника Ленину. «У нас нет задержанных», - заявила помощник начальника райуправления Наталья Калиновская.

Поврежденный памятник находится на территории Шевченковского района, сообщает "Сегодня".

Напомним, вечером 8 декабря активисты снесли памятник Ленину. Упавший монумент люди начали бить молотками и кувалдами, а отлетевшие куски забирали себе на память. Милиция начала расследование за организацию массовых беспорядков.