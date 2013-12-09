За снос памятника Ленину еще никого не задержали
09:11, 09 декабря 2013Политика
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Милиция ведет расследование.
За снос Ленина никого еще не наказали
В Шевченковском райуправлении ГУ МВД в Киеве заявляют, что милиция не задерживала активистов за снос памятника Ленину. «У нас нет задержанных», - заявила помощник начальника райуправления Наталья Калиновская.
Поврежденный памятник находится на территории Шевченковского района, сообщает "Сегодня".
Напомним, вечером 8 декабря активисты снесли памятник Ленину. Упавший монумент люди начали бить молотками и кувалдами, а отлетевшие куски забирали себе на память. Милиция начала расследование за организацию массовых беспорядков.
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