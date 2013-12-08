Певица Руслана считает вандализмом снос памятника Ленину в Киеве

«Мы не хотим, чтобы Творческая Революция превратилась в погромы», - написала она в своем блоге на "Украинской правде".

«Нам не нужны никакие варварские действия. Мы осуждаем акты вандализма, дикости, насилия и всего, что может разъединить и расколоть украинцев», - заявила Руслана.

«Ни один памятник не стоит судьбы Майдана. Мы не хотим быть далекими от европейских стандартов и принципов гуманизма», - подчеркнула она.

Руслана напомнила, что в то время, когда «наша мирная инициатива требует сплоченности и объединения всех вокруг Майдана и мирных протестов за отставку преступной власти, уничтожение памятников и призывы к агрессии является ничем иным, как движением в обратном направлении от евроинтеграции и гуманного общества».

«Мы должны действовать цивилизованно», - призвала она митингующих и политиков.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодых людей в масках на лицах снесли памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии "Свобода".

Молодые люди также зажигали файеры и бросали дымовые шашки.

На постаменте, где стоял памятник Ленину на бульваре Шевченко в Киеве, установлен Государственный флаг Украины и красно -черный флаг.

Однако в оппозиции заверили, что свержение памятника вождю пролетариата не было инициировано Евромайданом. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок назвал это «бессмысленным самоубивством».