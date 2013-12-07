Премьер готов провести переговоры с представителями митингующих

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил в интервью иностранным СМИ.

Азаров подтвердил, что готов провести переговоры с представителями митингующих: «Я готов к диалогу. Давайте начнем диалог, пусть они расходятся по домам: у них есть семьи, у них есть дети, пусть занимаются своими делами. Они где-то работают, наверное. Какая необходимость там стоять столько времени?».

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Однако, сказал он, что до сих пор ни лидеры оппозиции, ни другие представители протестующих не откликнулись на предложение приступить к таким переговорам.

«Более того, по нашей информации, к сожалению, Евромайдан не управляется этими лидерами. Там совершенно разные группировки, разные люди. К большому сожалению, на Евромайдане большое количество радикалов, представителей радикальных организаций, которые, собственно, и организовывали большинство таких провокаций в стране и в столице. Поэтому, несмотря на то, еще раз повторяю, на высказанное в понедельник предложение о том, чтобы сесть за круглый стол, никаких предложений не поступило», - заявил Азаров.