За участие в мирных митингах студентов наказывать не будут - Азаров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.

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«Мы говорим студентам, что, безусловно, сейчас главная их задача - получать знания. Никто не собирается их наказывать или преследовать за участие в каких-либо политических мероприятиях - это просто слухи, которые распространяются теми, кто хотел бы скомпрометировать власть и дезинформировать студентов», - сказал Азаров.

Напомним, 1 декабря СМИ сообщили, что Министерство образования и науки Украины требует от руководства Киевского национального университета имени Шевченко предоставить списки студентов вуза, которые принимают участие в массовых акциях протеста.

Эту информацию УНИАН подтвердили несколько источников в самом университете. По данным источников, руководство обязало вести учет студентов, которые принимают участие в массовых акциях протеста, цель сбора данных не сообщается.

Позже Минобразования опровергло эту информацию.