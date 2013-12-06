За участие в мирных митингах студентов наказывать не будут - Азаров
За участие студентов в мирных политических мероприятиях студентов наказывать не будут и они спокойно могут возвращаться на учебу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.
По теме: Табачник призвал студентов митинговать в свободное от учебы время (видео)
«Мы говорим студентам, что, безусловно, сейчас главная их задача - получать знания. Никто не собирается их наказывать или преследовать за участие в каких-либо политических мероприятиях - это просто слухи, которые распространяются теми, кто хотел бы скомпрометировать власть и дезинформировать студентов», - сказал Азаров.
Напомним, 1 декабря СМИ сообщили, что Министерство образования и науки Украины требует от руководства Киевского национального университета имени Шевченко предоставить списки студентов вуза, которые принимают участие в массовых акциях протеста.
Эту информацию УНИАН подтвердили несколько источников в самом университете. По данным источников, руководство обязало вести учет студентов, которые принимают участие в массовых акциях протеста, цель сбора данных не сообщается.
Позже Минобразования опровергло эту информацию.