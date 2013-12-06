Табачник призвал студентов митинговать в свободное от учебы время (видео)

Видео с обращением Табачника распространила пресс-служба Минобразования.

“Уважаемые студенты, хотел бы призвать всех абсолютно представителей студенческого общества к выражению своих мнений, ощущений и протестов исключительно мирным путем... Студент должен быть образцом миролюбия, цивилизованности, верности европейским нормам”, - говорит в обращении Табачник.

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Он заверяет, что “никогда Министерство образования не собирало никаких списков участников протеста, никогда Минобразования не давило на руководителей высших учебных заведений”.

“Мы просим вас об одном: учиться, не срывать учебный процесс. А во второй половине дня, после занятий, поле вашей деятельности, согласно Конституции и действующему законодательству, принадлежит только вам”, - отметил Табачник.

По его словам, в частности, это может быть и политическая активность, но без насилия и грубости.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря СМИ сообщили, что Министерство образования и науки Украины требует от руководства Киевского национального университета имени Шевченко предоставить списки студентов вуза, которые принимают участие в массовых акциях протеста. Эту информацию УНИАН подтвердили несколько источников в самом университете. По данным источников, руководство обязало вести учет студентов, которые принимают участие в массовых акциях протеста, цель сбора данных не сообщается.

Позже Минобразования опровергло эту информацию.

Однако 4 декабря «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщила, что прокуратура требует от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко списки студентов, которые без уважительных причин с 29 ноября отсутствовали на занятиях.

Согласно информации, полные анкетные данные студентов требует следователь по особо важным делам ГПУ в рамках досудебного расследования уголовного производства о превышении милиционерами служебных полномочий во время разгона мирного митинга 30 ноября. Кроме того, следователь просит предоставить списки преподавателей, которые не выходили на работу без уважительных причин, имена активистов, которые призывали студентов выходить на Майдан. Также вуз просят сообщить, запрещалось ли студентам выходить на акции протеста и была ли проведена с ними разъяснительная работа о том, как там нужно вести себя. Издание также дает фотокопию документа, направленного в КНУ им. Шевченко за подписью следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Ю.Ковальчука.

В Украине с 21 ноября продолжаются акции протеста граждан, возмущенных отказом правительства подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. К участию в акциях присоединились студенты крупнейших вузов Украины. После избиения 30 ноября «Беркутом» студентов, которые проводили акцию на Майдане Незалежности, акции усилились.