Янукович отложил визит на Мальту
14:37, 06 декабря 2013Политика
3691 0
Президент Украины Виктор Янукович принял решение перенести запланированный на следующую неделю официальный визит в Республику Мальта в связи с необходимостью сосредоточить внимание на внутриполитических вопросах.
Янукович перенес дату визита на Мальту / Фото: president.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Сегодня, 6 декабря, проинформированный источник сообщил УНИАН, что сегодня в Сочи пройдет очередной раунд переговоров Януковича и Президента России Владимира Путина.
«Президент Украины на обратном пути из Китая сделает рабочий визит в Сочи (Россия), где проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным», - сказал собеседник агентства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter