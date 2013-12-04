Табачник говорит, что при разгоне Евромайдана ни один студент киевских вузов не пострадал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

«Те призывы, которыми все время возмущают и обманывают людей представители и руководители оппозиции о киевских студентах, не отвечают действительности. Это сплошная неправда. С пятницы на субботу ни один студент киевского высшего учебного заведения на Майдане Незалежности не пострадал», - заявил Табачник.

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По его словам, «это сверено по данным и высших учебных заведений, по информации деканатов, органов студенческого самоуправления и проверено в медицинских учреждениях столицы Украины».

«Поэтому хотел бы еще раз призывать к спокойствию, к мирным действиям, к тому, что нельзя нарушать законодательство, превращать столицу Украины в какую-то область хаоса и беспорядка», - заявил Табачник.

Министр также обвинил представителей оппозиции в том, что они «наполняют информационное пространство нахальными, циничными и просто античеловеческими провокациями».

«Например, сегодня один бывший чиновник МОН распространил информацию о том, что якобы в Министерстве образования и науки готовят каких-то несуществующих молодых людей – 100 человек – чтобы смешать их со студентами, которые принимают участие в акциях протеста. А у нас сегодня с 8.30 утра действительно было запланировано еще месяц тому назад совещание главных бухгалтеров и директоров профессионально-технических учебных заведений. И большинство из этих 100 человек годится, кто в отцы, матери, а кто и в бабушки и дедушки студентам. И эта ложь распространилась в информационном пространстве», - отметил Табачник.

Поэтому он призвал «каждого быть чрезвычайно внимательным, чтобы провокация не завладела информационным пространством и не становилась достоянием широких слоев населения».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности. Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения.

Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.

При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились.