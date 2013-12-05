Под украинским посольством в Вене начался бессрочный пикет

В Вене украинцы, живущие в австрийской столице, начали бессрочный пикет посольства Украины в Австрии.

Как сообщает Радио Свобода, участники акции заявили, что намерены дежурить под дипломатическим представительством ежедневно с 12:00 до 18:00 все дни, пока в Украине будут продолжаться Евромайданы.

К этому моменту, по сообщениям из Вены, к пикетчикам не вышел никто из представителей украинской дипломатической миссии.

По плану участников акции, до 15 человек находятся под посольством все время.

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«Посольство Украины - это символ нынешней украинской власти. Стоя там, мы жмем на нее. Чем дольше мы простоим, тем больше будет давление. Требование только одно и очень простаое: выполнить требования Евромайдана», - отмечают организаторы пикета.

Участники акции выражают возмущение действиями «Беркута» во время разгона мирной демонстрации на Майдане в ночь на 30 ноября.

Ранее украинцы Вены уже собирались на австрийский Евромайдан.