Власенко говорит, что Тимошенко сильно похудела, но продолжает голодать

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Тимошенко Сергей Власенко, который вчера, 4 декабря, в харьковской больнице провел встречу со своей подзащитной.

«Она очень сильно похудела. Вы понимаете, что это десятый день голодовки, это жесткая голодовка – только вода. Она очень сильно ослаблена. Несмотря на то, что большую часть времени она пыталась сидеть, я вижу, что она ослаблена. Я ее вчера не перегружал уже в обычном нашем режиме до 20.00, я уехал на два часа раньше», - сказал Власенко.

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Отвечая на вопрос, как долго Тимошенко готова продолжать голодовку, защитник сказал: «Она, несмотря на то, что очень ослаблена физически, психологически в отличной форме».

Власенко отметил, что он осознает опасность длительной голодовки, однако подчеркнул, что Тимошенко, учитывая пребывание в тюрьме, очень ограничена в формах протеста, которые она может использовать.

«К сожалению, Юлия Владимировна ограничена в средствах протеста. Конечно, я человек, я понимаю, что ее здоровью и жизни угрожает опасность. Конечно же, я пытаюсь с ней об этом говорить. Но, с другой стороны, она как политик не имеет других средств выразить свой протест по абсолютно стратегическим решениям для страны», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко 25 ноября объявила голодовку в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 29 ноября.