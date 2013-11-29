Соратники Тимошенко убеждают ее прекратить голодовку - Турчинов

Соратники экс-премьер-министра Юлии Тимошенко убеждают ее прекратить голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге один из лидеров ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов.

По его словам, “сегодня есть проблема с изоляцией нашего лидера”. Он отметил, что к Тимошенко никого не пускают, мотивируя это карантином в больнице.

“В то же время, бесспорно, мы обращаемся к лидеру, чтобы она прекратила голодовку в этой сложной ситуации”, - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко 25 ноября объявила голодовку в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе.

Однако сегодня, 29 ноября, Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.