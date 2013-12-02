В Москве задержали сторонников Евромайдана
15:17, 02 декабря 2013Политика
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Русские развернули плакат, "Украина, мы с тобой".
Борис Немцов выступил в поддержку Евромайдана
У Посольства Украины в Москве задержан Борис Немцов и десять активистов оппозиционного движения "Солидарность" за несанкционированную акцию в поддержку украинского Евромайдана.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, участники акции пришли поддержать украинских оппозиционеров. После того, как они развернули десятиметровый баннер "Украина, мы с тобой", полиция пресекла акцию и задержала ее участников. Их доставили в отделение полиции.
Российская полиция усилила меры безопасности у Посольства Украины в Москве.
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