В Доме профсоюзов открыли отдел экстренной правовой помощи для митингующих

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп Украины Павел Петренко.

Также он попросил всех неравнодушных юристов присоединиться к созданному правовому центру.

"Сейчас основная задача центра - обеспечить быстрое рассмотрение апелляционных жалоб в Апелляционном суде, - сказал Петренко.

Некоторым арестованным, которые имеют тяжелые травмы и переломы, вообще не было предоставлено медицинской помощи. Все четверо были зверски избиты после задержания, что можно увидеть на видео. Остащенко стоял у памятника Ленину и просто снимал на видео, то как его пытались снести".

Теперь Солоненко грозит до 7 лет заключения, причем обвинения основывается на том, что он нанес дубинкой тридцать ударов «Беркуту».

Напомним, от центра подано ходатайство о взятии на поруки четырех мирных митингующих - Остащенко, Нужненко, Преверы и Лазарецкого, которое было проигнорировано судом во вторник.

Депутат сообщил, что в составе Координационного центра правовой защиты Штаба национального сопротивления круглосуточно работает отдел экстренной правовой помощи. Он расположен в Доме профсоюзов (Майдан Незалежности, 2).

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