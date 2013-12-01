США и ЕС просят МВД 1 декабря не применять силу против демонстрантов

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

Послы напомнили украинским министрам о словах Виктора Януковича и Николая Азарова о поддержке свободы выражения мнений и свободу мирных собраний граждан, и их призыв к эффективному расследованию разгона мирного Евромайдану.

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Пайетт и Томбинский выразили надежду, что все виновные в совершении актов насилия, в том числе против мирных демонстрантов, будут привлечены к ответственности.

"Накануне демонстраций, которые состоятся в воскресенье 30 ноября в 12:00, мы попросила МВД сделать все возможное, чтобы избежать эскалации, воздержаться от чрезмерного применения силы и эффективно защищать безопасность и свободу мирных собраний", - сказали у Томбински.

В воскресенье, 1 декабря на 12:00 запланировано начало народного вече протестующих в Киеве возле памятника Тараса Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября, ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.