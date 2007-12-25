Хмара: украинским паспортам не хватает графы ”национальность”

Представитель Украинской народной партии Степан ХМАРА считает, что в украинский паспортах должна быть графа “национальность”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом он сказал, комментируя инициативу некоторых депутатов Львовского облсовета относительно возвращения в паспорта графы о национальности.

„Возвращение графы “национальность” в украинские паспорта и в свидетельства о рождении - не давление, а поддержка национальных меньшинств”, - утверждает С.ХМАРА.

По его словам, „согласно последней переписи населения, в Украине проживает около 80% этнических украинцев”. Политик убежден, что „это является основанием считать Украину национальным государством украинского народа и, соответственно, признать этот факт в метрических документах”.

С.ХМАРА считает, что „четкое понимание количества украинцев и неукраинцев позволит, с одной стороны, украинцам более четко самоидентифицироваться, а с другой - обеспечить в полной мере культурное и национальное развитие национальных меньшинств в районах их компактного проживания”.

Представитель УНП напоминает, что „Украина всегда признавала вклад этнических неукраинцев в политику, культуру или искусство”. Учитывая это, С.ХМАРА считает „опасения по поводу преследований по национальному признаку” безосновательными.

„Украинское общество толерантно относится ко всем национальностям, если они работают в Украине и для Украины”, - подчеркнул С.ХМАРА.