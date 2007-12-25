В БЮТ назначение Богатыревой 1 апреля восприняли бы как шутку

Представители коалиции демократических сил заверили Комерсант-Украина, что имя нового секретаря СНБО узнали из сообщений СМИ. При этом новость, как правило, вызывала у большинства из них шоковую реакцию. "Если бы сегодня было 1 апреля, я бы воспринял это как шутку",– признался народный депутат Владимир Полохало (БЮТ). "Как минимум мы удивлены. Никогда в цивилизованном мире оппозиции – политическому противнику – не отдавали такой ключевой пост, как должность секретаря СНБО. Хотелось бы по этому поводу услышать официальные комментарии с Банковой",– сказал представитель фракции НУНС, народный депутат Тарас Стецькив.

Напомним, что вчера президент Виктор Ющенко своим указом назначил заместителя главы парламентской фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Это назначение стало неожиданным как для пропрезидентских сил, так и для оппозиции. Эксперты, опрошенные изданием, уверены, что этим назначением президент пытается расколоть Партию регионов. Уже вечером лидер партии Виктор Янукович заявил, что госпожа Богатырева не давала своего согласия становиться секретарем СНБО.