В МИД ничего не знают о вызове украинских послов в ведомства Литвы и Швеции

Министерство иностранных дел Украины не имеет информации о том, что украинских послов вызывали внешнеполитические ведомства стран, в которых они находятся с дипломатическими миссиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич сказал во время брифинга.

“Насколько нам известно, посла Украины все еще приглашали в МИД Республики Польша в связи с тем, что в результате событий в Киеве пострадали двое граждан Польши. В отношении других случаев вызовов наших послов нам неизвестно”, - сказал Зварич.

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По словам Зварича, также МИД не имеет информации о вызове посла Украины в Литве Валерия Жовтенко в МИД этой страны для разъяснения ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь литовского внешнеполитического ведомства Раса Якилайтене сообщила РИА «Новости», что посла Украины в Литве Жовтенко 2 декабря вызывали в МИД председательствующей в Евросоюзе балтийской республики в связи с применением силы против демонстрантов в Киеве.