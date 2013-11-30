Польша вызвала посла Украины для объяснений в связи с событиями в Киеве

Министерство иностранных дел Польши вызвало на разговор к себе в воскресенье, 1 декабря, посла Украины для объяснений в связи с последними событиями в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский.

”На завтра в МИД приглашен посол Украины для дачи объяснений в связи с последними событиями в Киеве”, - сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Польша осуждает не только избиение польских граждан, которое имело место в ночь на субботу, а в целом применение силы к участникам мирного протеста в Киеве.

Войчеховский подтвердил, что, по последним данным, во время разгона демонстрантов в столице Украины пострадало двое польских граждан.