Медведько с Богатыревой пожаловали в штаб Януковича
13:45, 25 декабря 2007Политика
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Политсовет заседает с 12 часа
В кинотеатре "Зоряний" с 12:00 часа продолжается заседание политсовета Партии регионов.
Как сообщает корреспондент Украинской правды, на заседание, в частности прибывшая назначенная секретарем СНБО Раиса Богатырева.
Также журналисты видели, как в здание штаба зашел генпрокурор Александр Медведько.
Впрочем не известно, пришел ли он на заседание политсовета.
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