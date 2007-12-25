Медведько с Богатыревой пожаловали в штаб Януковича

В кинотеатре "Зоряний" с 12:00 часа продолжается заседание политсовета Партии регионов.

Как сообщает корреспондент Украинской правды, на заседание, в частности прибывшая назначенная секретарем СНБО Раиса Богатырева.

Также журналисты видели, как в здание штаба зашел генпрокурор Александр Медведько.

Впрочем не известно, пришел ли он на заседание политсовета.