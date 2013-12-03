Ефремов предположил, что "титушками" могли быть переодетые милиционеры
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что фракция ПР не имеет никакого отношения к появлению в парламенте людей спортивного телосложения, которых именуют «титушками».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал на брифинге.
Он подчеркнул, что не знает, кто сегодня появлялся в парламенте и предложил задать эти вопросы охране.
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«Может быть, это работники правоохранительных органов, которые переодеты в гражданскую одежду. Я не знаю, кто это был, но наша фракция не имеет никакого отношения к этому факту»», - подчеркнул Ефремов.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.30 на улице возле ВР поднялась шумиха – журналисты, выглянув в окно, увидели около 50 "титушек", которые прошли в парламент, несмотря на 4 кордона милиции.
Несколько "титушек" якобы зашли в ложу прессы, отказавшись назваться.
Позже лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил журналистам, что депутатам от оппозиции удалось помешать "титушкам" попасть в здание Верховной Рады.