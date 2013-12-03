Депутаты из оппозиции выгнали "титушек" из Рады - Яценюк
Депутатам от оппозиции удалось помешать "титушкам" попасть в здание Верховной Рады.
Об этом рассказал журналистам лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает «Украинская правда».
Ранее журналисты наблюдали, как на улице под парламентом начался какой-то спор, а затем депутат Юрий Стець сообщил, что в ВР заходят люди "характерной внешности".
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По словам Яценюка, депутаты Александр Абдуллин и Виктор Чумак "увидели, что в Верховную Раду хотят провести более 100 людей без документов, без формы, таких классических "титушек".
"Они сразу сообщили об этом – и "титушек" удалось выгнать из Верховной Рады", - сказал он.
Раньше, около 10:30, на улице под ВР поднялась шумиха – журналисты, выглянув в окно, увидели около 50 "титушек", которые прошли в парламент несмотря на 4 кордона милиции.
Несколько "титушек" якобы зашли в ложу прессы, отказавшись назваться.