Депутаты из оппозиции выгнали "титушек" из Рады - Яценюк

11:34, 03 декабря 2013
Политика
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Депутатам от оппозиции удалось помешать "титушкам" попасть в здание Верховной Рады.

Неизвестные в сопровождении милиции стоят под стенами Верховной Рады / Фото: Фейсбук, Дмитрий Чигрин

Об этом рассказал журналистам лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает «Украинская правда».

Ранее журналисты наблюдали, как на улице под парламентом начался какой-то спор, а затем депутат Юрий Стець сообщил, что в ВР заходят люди "характерной внешности".

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По словам Яценюка, депутаты Александр Абдуллин и Виктор Чумак "увидели, что в Верховную Раду хотят провести более 100 людей без документов, без формы, таких классических "титушек".

"Они сразу сообщили об этом – и "титушек" удалось выгнать из Верховной Рады", - сказал он.

Раньше, около 10:30, на улице под ВР поднялась шумиха – журналисты, выглянув в окно, увидели около 50 "титушек", которые прошли в парламент несмотря на 4 кордона милиции.

Несколько "титушек" якобы зашли в ложу прессы, отказавшись назваться.

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