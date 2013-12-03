Яценюк заявляет, что "регионалы" завели в Раду 200 "титушек"
10:38, 03 декабря 2013Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что «регионалы» завели в Верховную Раду 200 молодчиков, которые будут совершать провокации, и они находятся возле сессионного зала.
Яценюк говорит, что в здании Рады есть "титушки"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня с трибуны ВР.
“Только что фракция ПР завела уже в Верховную Раду Украины 200 “титушек”, - подчеркнул Яценюк.
При этом он отметил, что “5 канал” «показал это».
Обращаясь к Рыбаку, Яценюк призвал: “Дайте команду этих бандитов, которых вы нанимаете на митинги, вывести из Верховной Рады, а то сюда зайдет народ Украины”.
Во время выступления Яценюка часть оппозиции начала выходить через правительственную ложу с возгласами, что за ней как раз находятся «титушки».
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