Яценюк заявляет, что "регионалы" завели в Раду 200 "титушек"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня с трибуны ВР.

“Только что фракция ПР завела уже в Верховную Раду Украины 200 “титушек”, - подчеркнул Яценюк.

При этом он отметил, что “5 канал” «показал это».

Обращаясь к Рыбаку, Яценюк призвал: “Дайте команду этих бандитов, которых вы нанимаете на митинги, вывести из Верховной Рады, а то сюда зайдет народ Украины”.

Во время выступления Яценюка часть оппозиции начала выходить через правительственную ложу с возгласами, что за ней как раз находятся «титушки».