В ПР подумают, что делать с регионалом, поддержавшим отставку Азарова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, комментируя по просьбе журналистов голосование одного депутата из фракции ПР за отставку правительства.

Ефремов подчеркнул, что он знал о том, что Благодир хочет голосовать за отставку правительства.

«У нас нет крепостного права, хотя, честно говоря, мне неприятен сам факт, потому что велись разговоры с коллегами и убеждали со своей стороны, не делать этого (речь идет о голосовании за отставку правительства — УНИАН)». «Но он посчитал это нужным. Фракция будет определяться, и она будет принимать решение, соответствующее по данному вопросу», - добавил Ефремов.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР рассматривала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Однако в Верховной Раде не хватило голосов для принятия решения об отставке правительства. «За» проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку правительства голосовали в полном составе фракция “Батькивщина”, фракция “УДАР” та фракция “Свобода”.

Также за отставку Кабинета министров проголосовал один народный депутат из фракции Партии регионов Юрий Благодир и 17 внефракционных депутатов.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ.